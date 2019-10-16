Barış Pınarı Harekâtı'nda 8'inci gün: 637 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekâtı'nda 8'inci gün: 637 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 637'ye yükseldiğini duyurdu.

16.10.2019 07:31
Barış Pınarı Harekâtı'nda 8'inci gün: 637 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 637'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıkça, Twitter'dan yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 637 oldu" denildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA
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