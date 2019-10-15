Barış pınarı harekâtı'nda 7'nci gün (1)

15.10.2019 07:42

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 595'E YÜKSELDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu unsurlarınca devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda, 595 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu."

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA