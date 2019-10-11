Barış Pınarı Harekatı'nda 7 köy terörden arındırıldı

TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ikinci gününde de devam ederken; Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.

11.10.2019 08:06
Barış Pınarı Harekatı'nda 7 köy terörden arındırıldı

TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ikinci gününde de devam ederken; Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı. Milli Savunma Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını 277'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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