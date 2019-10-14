Barış pınarı harekatı'nda 6'ncı gün

14.10.2019 10:40

– TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat 'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 6'ncı gününe girdi. Telabyad ve Rusulayn ilçe merkezlerinde kontrolün sağlandığı harekatta, iki kent arasındaki köylerin terör örgütü PKK/YPG'den arındırılmasına devam ediliyor.

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyinde Fırat Nehri doğusunda kalan yerleşim alanları muhalifler ve çeşitli terör örgütlerinin ardından 2015 yılından itibaren terör örgütü PKK/YPG kontrolüne girdi. Terör örgütü PKK/YPG sivilleri göçe zorlayarak Kürt kökenli Suriyelileri buraya yerleştirerek demografik yapıyı değiştirmesi ve saldırılar düzenlemesi ile Türkiye sınır güvenliği için tehdit oluşturmaya başladı. Türkiye'nin terör örgütünün silah bırakmasına yönelik çağrısının karşılıksız kalmasıyla Fırat'ın doğusuna askeri harekat düzenleyeceği sinyali verildi. Türkiye'nin bu kararı üzerine ABD ve çeşitli ülkeler askeri operasyon yapılmaması ve belirli bir takvim çerçevesinde terör örgütünün işgal ettiği alanlardan çekilmesi önerisinde bulundu. Belirlenen takvim doğrultusunda çekilme sağlanmadığı gibi terör örgütüne silah ve mühimmat desteği sağlanması ile Türkiye, geçen Ağustos ayında askeri harekatın kaçınılmaz olduğu sinyalini verdi. Bunun üzerine Ankara'ya gelen ABD askeri heyeti, Milli Savunma Bakanlığı'nda Türk askeri heyetiyle görüşmeler yaptı. İki gün süren toplantılarda Fırat'ın doğusuna güvenli bölge kurulması ve bu alanın Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilmesi kararı verildi. Mutabakatın ardından iki ülke askerlerinin görev yapması için Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçmesinin ardından ilk etapta Fırat'ın doğusundaki hava sahası Türkiye'ye ait insansız hava araçlarına açıldı. İHA'ların görüntü almaya başlaması sonrası ise Türk ve ABD askerleri 7 kez havadan 3 kez ise karadan ortak devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Teröristlerin silahlarını bırakmayıp geri çekilmemesinden rahatsız olan Türkiye, oyalamaya müsaade edilmeyeceğini söyleyerek ABD'ye Eylül ayı sonuna kadar süre tanıdı. Bu süre sonunda da terör örgütünün silah bırakıp çekilmemesi üzerine Türkiye, 9 Ekim saat 16.00 itibariyle Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Kaynak: DHA