Barış pınarı harekâtı'nda 4.'üncü gün: 415 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda 415 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
12.10.2019 07:29
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda 415 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı."
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA