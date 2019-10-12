Barış pınarı harekâtı'nda 4.'üncü gün: 415 terörist etkisiz hale getirildi

Barış pınarı harekâtı'nda 4.'üncü gün: 415 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda 415 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

12.10.2019 07:29
Barış pınarı harekâtı'nda 4.'üncü gün: 415 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda 415 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı."

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA
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