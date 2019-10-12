Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 415 olarak açıklandı.
12.10.2019 09:31
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 415 olarak açıklandı.
Kaynak: Dunya.com