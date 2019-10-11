'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (8)

11.10.2019 17:07

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nce Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinden Suruç ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda 2 kişinin şehit olduğu, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim'de başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden 'Barış Pınarı' harekatı sırasında 11.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca ilimiz Suruç ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu Çaykara Mahalle Muhtarı Halil Yağmur ve Şıh Güzel şehit oldu, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış olup, tedavilerine devam edilmektedir. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA