Barış pınarı harekatı'nda 277 terörist etkisiz hale getirildi (4)

Barış pınarı harekatı'nda 277 terörist etkisiz hale getirildi (4)

49 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

11.10.2019 07:13
Barış pınarı harekatı'nda 277 terörist etkisiz hale getirildi (4)

49 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277'ye yükseldi.

Bakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu."

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA
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