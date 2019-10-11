Barış Pınarı Harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.

11.10.2019 09:10
Barış Pınarı Harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu." denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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