Barış Pınarı Harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi

11.10.2019 09:10

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu." denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA