Barış pınarı harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi (3)

Barış pınarı harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi (3)

HAVA HAREKATIYLA, 9 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETIRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında paylaşılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

11.10.2019 00:51
Barış pınarı harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi (3)

HAVA HAREKATIYLA, 9 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETIRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında paylaşılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, "Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu" denildi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et