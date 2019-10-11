Barış pınarı harekatı'nda 228 terörist etkisiz hale getirildi (3)

11.10.2019 00:49

HAVA HAREKATIYLA, 9 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETIRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında paylaşılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, "Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu" denildi.

Kaynak: DHA