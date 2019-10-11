Barış pınarı harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Barış pınarı harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 219 OLDUMilli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 219 oldu" denildi.

11.10.2019 00:20
Barış pınarı harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 219 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 219 oldu" denildi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et