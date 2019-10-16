Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyadan destek

16.10.2019 18:08

Pakistan-Türkiye Dostluk Platformu Başkanı Ali Keskin, "Türkiye'nin haklı mücadelesini 'TurkeyIsNotAlone (Türkiye Yalnız Değildir)' etiketiyle bir kez daha sosyal medyadan dünyaya ve Asya'ya duyurduk." dedi.

Platform Başkanı Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda sonuna kadar Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti.

Keskin, bu kapsamda, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini ilettiğini hatırlattı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla güçlendirilmesi, birliktelik oluşturulması ve bu güç birliğinin ortak sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmasını amaçlayan platformun, Türkiye'yi operasyon sürecinde asla yalnız bırakmadığını kaydeden Keskin, "Pakistan halkının, gönül birlikteliği açısından Türk milletinden hiçbir farkı yoktur. Bu kapsamda, önceliğimiz Türkiye'nin terör ile mücadelesinin bir parçası olan Barış Pınarı Harekatı oldu. Pakistanlı kardeşlerimizle gündem çalışması yaptık. Twitter'da belirlediğimiz etikete Türkçe, İngilizce ve Urduca yüz binlerce mesaj atıldı. Türkiye, Pakistan ve dünya gündeminde birinci oldu. Böylece, Türkiye'nin haklı mücadelesini 'TurkeyIsNotAlone (Türkiye Yalnız Değildir)' etiketiyle bir kez daha sosyal medyadan dünyaya ve Asya'ya duyurduk." diye konuştu.

Suriye'de barışçıl çözüm için atılan adımları platform olarak her zaman desteklediklerini kaydeden Keskin, Pakistanlıların dualarının Türk askeriyle birlikte olduğunu, uzun yıllar terör sorunuyla karşı karşıya kalan Pakistanlıların Türkiye'yi çok iyi anlayabildiğini belirtti.

Türkiye'nin milyonlarca Suriyeliye koşulsuz kucak açtığını anımsatan Keskin, "Bu noktada Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için sürdürdüğü operasyondaki kararlı duruşunu Pakistanlılar çok iyi anlıyor ve takdir ediyor. Bunu Pakistanlılarla yaptığımız konuşmalardan da anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA