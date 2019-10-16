16.10.2019 09:58

Barış Pınarı Harekatı'na minibüs şoföründen kampanyalı destek

Gebze - Harem şoförü kazandığı parayı TSK'ya bağışladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi ile İstanbul Üsküdar arasında yolcu taşıyan Gebze-Harem dolmuş hattından Barış Pınarı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdüren Mehmetçiklere destek geldi. Dolmuş şoförü Mehmet Yurtbilir bir günlük hasılatını düzenlediği kampanya ile TSK'ya bağışladı.

Kocaeli ile İstanbul arasında köprü görevi gören Gebze-Harem minibüs hattında görev yapan Mevlüt Yurtbilir isimli bir şoför dolmuşun üzerine "Bu aracın bugünlük geliri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlanacaktır" yazısı ekledi. Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de destan yazan kahraman ordumuza destek veren minibüs şoförünün bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.



"Allah Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun"

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan dolmuş şoförü Mevlüt Yurtbilir, "Bir anda aklımıza geldi. Zeytin Dalı Harekatı başladığında da böyle bir kampanya yapmıştı. Diğer minibüsçü esnaf arkadaşlarımızda o zaman destek olmuşlardı. Yine destek olmalarını ümit ediyorum. Sınır ötesindeki kardeşlerimiz için hem bir moral olsun hem de ufakta olsa maddi bir desteğimiz olsun diye böyle bir girişimde bulunduk. İnşallah diğer esnaf arkadaşlarımızdan devamı gelir. Yolcularımız da tebrik ediyorlar. Onlar da şaşırdılar. Ortalama 7550-800 TL civarında bir destek. Allah Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun. Mevlam ayaklarına taş değdirmesin. Bir an önce evlerine dönmelerini ümit ediyoruz. İnşallah zaferle sonuçlanır" dedi.



Gönül ister ki bizde savaşmaya gidelim

Serkan Çelik isimli bir minibüs şoförü ise, "Bu arkadaşımızın yaptığı gerçekten çok güzel bir şey. Vatan sevgisini yaşayan bir arkadaşımız. Yaptığı kampanya da çok güzel ve duygusal. Buradan her zaman elimizden geldiğince vatanımıza milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Gönül ister ki operasyona bizde minibüslerle gidelim savaşmaya ama TSK profesyonel bir ordu olduğu için biz sadece vergimizi vermekle mükellefiz" ifadelerini kullandı.



Herkes böyle bir kampanya yapmalı

Kampanyadan oldukça memnun kaldığını söyleyen Tolga Damar ise, "Esnaf arkadaşımız güzel bir şey yapmış. Aslında otobüsçüler, minibüsçüler olsun. Herkes böyle bir kampanya yapsa güzel olur. Arkadaşımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA