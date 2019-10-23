Barış Pınarı Harekatı'na mektupla moral verdi

23.10.2019 15:18

Trabzon'da Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan güvenlik güçlerine mektup yazdı.

Ortaokul öğrencileri tarafından Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Okulun 130 öğrencisinin yazdığı 90 mektup, Suriye sınırında görev yapan askerlere iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Okul Müdürü Murat Bozlar, öğrencilerin Türk ordusunun Suriye sınırında verdiği mücadeleden etkilendiklerini belirtti.

Bozlar, öğrencilerin duygularını dile getirmek amacıyla mektup yazdıklarını ifade ederek, "Güvenlik güçlerimizin yaptığı mücadeleye çocuklarımızda destek vermek istedi. Bu kapsamda mektupları Suriye sınırındaki askerlerimize göndermek istediler. Allah, askerlerimizin yardımcısı olsun." dedi.

Mektup yazan öğrencilerden Nisanur Köksal da asker ağabeyleri için mektup yazdıklarını kaydederek, "Onlar için daima dua ediyoruz. Asla yalnız değilsiniz. Kahramanca savaşan asker ağabeylerimize Trabzon'dan kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderiyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler, daha sonra asker selamı verdi.

Kaynak: AA