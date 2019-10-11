11.10.2019 16:16

Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü oldu

Tokat'ta özel firmada çalışan Büşra Babacan (24) Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatına katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatına katılmak isteyen üniversite mezunu Büşra Babacan askerlik şubesine giderek dilekçe verdi. Dilekçelerini görevlilere teslim eden Büşra Babacan, Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Herkes gibi Türkiye'nin her taşını toprağını her yerini seviyorum. Gönüllü olarak başvurdum belki alınmayacağım ama ben vatanperver insanım. Ziya Gökalp'in de dediği gibi 'Vatan ne Türklerindir Ne Türkistan, Vatan Büyük Bir Müebbettir Türklere Turan" yani demek istiyor ki, bir yerde kanayan yara varsa, Türkler için önem arz ediyorsa sizindir. Mehmetçiğimizin her zaman arkasındayız. Ben kendim tarihçiyim. Sürekli bu bilgilerle yoğruldum. Ondan dolayı vicdanen kendimi rahatsız hissediyorum. Başımı her yastığa koyduğumda Mehmetçiklerimizi düşünüyorum. Ben de vatanım için bu şekilde fedakarlık gösterebileceğimi düşündüm. Çok seviyorum Türkiye'yi, Mehmetçik için Türkiye için her şeyi yaparım dedi.

Kaynak: DHA