Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere mektup

11.10.2019 21:08

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral mektubu gönderdi.

Şehit Niyazi Ergüven İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri, harekata katılarak sınır ötesinde terör örgütüne karşı mücadele veren askerler için mektup kaleme aldı.

Duygularını kağıda döken öğrenciler daha sonra resimlerle süsledikleri mektuplarını okulun müdür yardımcısı Bünyamın Erguvan aracılığıyla Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki askerlere gönderdi.

Öğrencilerden Buket Erguvan, dayısının da asker olduğunu belirterek, askerlere moral vermek amacıyla mektubu kaleme aldığını söyledi.

Yunus Emre Kama da vatanı koruyan Türk askerine teşekkürlerini ileterek, minnettar olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA