Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

13.10.2019 18:12

Kilis'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yürüyüş yapıldı.

MHP İl Teşkilatının çağrısı üzerine ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, "Vatan sana canım feda" ve "Her Türk asker doğar" sloganları atarak, tekbir getirdi.

Türk bayrağı dağıtılan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndan Kilis Askerlik Şubesi önüne kadar yürüdü.

MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, burada yaptığı açıklamada, Türk milletinin haklı, meşru ve tarihi nitelikli yüksek mücadele sürecini sağlam bir inanç ve tavizsiz bir iradeyle başlattığını belirtti.

Türkiye'nin güney sınırları boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı siyaset ve kahramanca ruhun devreye girdiğini söyleyen Mısırlıgil, şunları kaydetti:

"TSK ile Suriye Milli Ordusu (SMO), eş güdüm ve iş birliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir. Türkiye Cumhuriyeti başlayan Barış Pınarı Harekatı'yla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. MHP, Barış Pınarı Harekatı'nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır. Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir. Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir var oluş mücadelesinin tam ortasındadır. Uluslararası hukuk ve meşruiyet ölçülerine harfiyen uygun olan Barış Pınar Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına paralel olacak şekilde hem güvenli bölge tesis edilecek hem de bölgeye huzur, sükunet ve istikrar yerleşmiş olacaktır. "

Mısırlıgil, Türk milletinin terörle yaşamaya alışmayacağını ve bu zillete asla tahammül etmeyeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından yüzlerce kişi, beraberinde getirdiği gönüllü askerlik başvuru dilekçeleri Kilis Askerlik Şubesi yetkililerine teslim etti.

Kaynak: AA