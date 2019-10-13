13.10.2019 17:07

'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla beyaz güvercin uçurdular

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerinin 2019-2020 yılı eğitim ve öğretim sezonu açılış törenini gerçekleştirdi. Bilgi Evlerinde eğitim alan öğrencilerin sahne aldığı açılış töreni renkli görüntülere sahne olurken, program sonunda Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve öğrenciler 'Barış Pınarı' harekatına destek vermek amacıyla beyaz güvercin uçurdu.

Eyüpsultan Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezleri yeni eğitim ve öğretim yılına 'Merhaba' dedi. 2019- 2020 yılının startının verildiği programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Bilgi Evlerinde ve Gençlik Eğitim veren öğretmenler, çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı. Program kapsamında öğrencileri bekleyen ilk sürpriz, sihirbaz gösterisi oldu. İllüzyon gösterileri büyük küçük herkesin beğenisini kazandı. Gösteri sonrası sahneyi Mehter Takımı aldı. Mehteran takımının marşına hep bir ağızdan eşlik eden gençler, fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

Gençlik Merkezinde eğitim alan 14- 17 yaş arası gençler mini konser gösterisi sundu. Ardından Belediyeye Veliler korosu da açılış töreninde boy göstererek kendine hayran bıraktı. Protokol konuşmaları sonrasında gençlerle birlikte sahneye çıkan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Suriye'nin Kuzey kısmında Türk Ordusunu yapmış olduğu 'Barış Pınarı' operasyonuna destek vermek amacıyla beyaz güvercin uçurdu. Gençlerin fotoğraf istediğini de geri çevirmeyen Köken, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.



"Sevdirerek eğlenirken öğrenme metodunu hayata geçirmemiz lazım"

Bilgi evlerinde öğrencilere sevdirerek öğrenme metodunu aşılamaya çalıştıklarını aktaran Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, " Eyüpsultan Belediyesinin yoğun bir eğitim programı var, bugünde eğitim sezonunun açılış programındayız. Bilgi evi gençlik merkezi ve ESMEK'lerimizle yetişkinlerimize eğitim vereceğiz. Çok yoğun talep var bazı yerlerde tesislerimiz yetmiyor bu yüzden bu sene ilave tesisleri kiralayarak, önümüzdeki sene kendi tesislerimize geçerek hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Burada 5 bin kişiye eğitim veriyoruz bir sonraki sene bu sayıyı 10 bine çıkartmayı hedefliyoruz. Bu şehirde 0-19 yaş grubu 109 bin kişi bu sebeple yoğun bir talep mevcut. Hem spor hem eğitim hem de bilgi bir arada olacak. Buradaki bilgi evini büyütüyoruz buraya ek olarak fen, biyoloji, kimyayı daha da sevdirerek eğlenirken öğrenme metodunu doğru hayata geçirmemiz lazım. Bu açıdan çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA