Barış Pınarı Harekatı'na destek konvoyu

18.10.2019 16:18

Muş Kardeşlik Platformu üyeleri ile bazı vatandaşlar, araçlarıyla konvoy oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Muş Kardeşlik Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Merkez Çağlayan Camisi önünde bir araya gelen grup, korna çalarak kentte tur attı.

Valilik önünde grup adına basın açıklamasını okuyan Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Kemal Türkan, Muş Kardeşlik Platformu olarak, Türk ordusu tarafından başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"nı desteklediklerini söyledi.

"Dün itibarıyla ABD ve NATO'nun yazılı taahhütleri doğrultusunda 120 saatliğine bu harekata ara verilmesinin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını yüce Allah'tan diliyoruz." diyen Türkan, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı bu son karar, kadirşinas milletimizin ve devletimizin asla kan akıtmaya taraf olmadığını, huzur ve kardeşlik ortamını her şeye öncelediğini, sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya çalıştığını ve Suriye topraklarında gözü olmadığını bir kez daha net biçimde ortaya koymuştur. Esasen bu yaşananlar, ülkemizin son çeyrek yüzyılda kat etmiş olduğu mesafeyi göstermesi bakımından hayati derecede önemlidir."

Kaynak: AA