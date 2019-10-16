Barış Pınarı Harekatı'na destek - KAHRAMANMARAŞ/

16.10.2019 12:16

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ile Doğu Akdeniz, Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma Ajansları temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla ortak açıklama yaptı.

Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu Toplantısı'na katılmak üzere Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'na gelen Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası başkanları ile Doğu Akdeniz, Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma Ajansları temsilcileri Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Ortak açıklamayı okuyan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uluslararası hukuktan doğan haklarını dünya barışı için kullandığı bir harekat olduğunu söyledi.

Harekatın sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın lehine bir operasyon olduğuna işaret eden Uslu, şunları kaydetti:

"Bu harekatı itibarsızlaştırmak isteyenler ve küstahça tehdit etmeye çalışanlar bilsinler ki bu harekat en az Türk toplumu kadar kendi toplumlarının da huzuruna hizmet etmektedir. İş dünyasının temsilcileri olarak, devletimizin, milletimizin, kahraman Türk ordusunun her zaman yanındayız. Mehmetçiklerimiz orada bizler için mücadele ederken bizler de durmayacağız. Bizler daha da çok çalışacak, daha çok üretecek, daha çok ter akıtacak, bu kahramanlar yurdu memleketimiz için, yarınlarımız için, daha güçlü bir Türkiye için çaba sarf edeceğiz."

Toplantıya, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Devrim Murat Aksoy, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eşref Taner Özkaya ile Doğu Akdeniz, Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma Ajansları temsilcileri katıldı.

Rize

Rize'de de sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) öncülüğünde Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Rize Barosu, Rize Ziraat Odası,Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Birliği, TÜMSİAD, MÜSİAD, Türk-İş Rize, Hak-İş Rize, TİSK Rize, Memur-Sen Rize, Türkiye Emekliler Derneği Rize, Kamu-Sen Rize temsilcileri ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı.

RTSO Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, amacın hem ülkenin sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkenin ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Devletimizin aldığı bu kararın arkasında olduklarını ve desteklediklerini ifade eden Karamehmetoğlu, şunları kaydetti:

"Zira Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Biz inanıyoruz ki gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık ve olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır ve kardeşliktir."

Basın açıklamasının ardından sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileri asker selamı verdi.

Kaynak: AA