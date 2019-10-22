22.10.2019 17:06

Tatvan Belediyesi meclisi üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı sonrası üyeler adına açıklama yapan meclis üyesi Fazıl Engin, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının bölgeyi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelilerin ülkelerine geri göndermelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Suriye'de 8 yıldır süren iç savaşta tarihin en büyük dramlarının yaşandığını ve bu savaşta milyonlarca insan yurdundan edildiğini bildiren Engin, şöyle konuştu:

"İç savaşla doğan otorite boşluğunda terör örgütleri binlerce insanı katletmiş ve aynı zamanda bu boşluktan faydalanarak buralarda yer edinmiştir. Suriye'nin kuzeyine yerleşen PKK, YPG/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerden bölgenin temizlenmesi için harekat düzenlenmiştir. Ülkemizde 40 yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına mal olan, ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen bu örgütler bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları katlettiler. Devletimizin yıllarca bu örgütlerle ve uluslararası destekçileriyle mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Bu mücadelenin diğer bir ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır. Bölgemizin barış ve refahına karşı tehdit olan terör örgütlerinin faaliyetlerini sona erdirmek, binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı Tatvan Belediye Meclisi olarak destekliyor, ordumuza başarılar diliyoruz."

Açıklamanın ardından Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve meclis üyeleri, asker selamı verdi.

Kaynak: AA