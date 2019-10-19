Barış Pınarı Harekatı'na destek

19.10.2019 16:02

Sivas'ın Gölova ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na düstek yürüyüşü düzenlendi.

Gölova Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Buradaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, dua okunmasıyla devam etti.

Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu burada yaptığı konuşmada, "Dünden bugüne yaklaşık bin yıldır vatanı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Programa Belediye Başkanı Halil Önge, İl Genel Meclis Üyesi İlyas Vahapoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA