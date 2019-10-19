19.10.2019 13:05

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek sürüyor.

Büro Memur-Sen İskenderun Temsilcisi Ömer Kabaklı, İskenderun'da bir restoranda düzenlenen toplantıda, her zaman devletin yanında olduklarını söyledi.

Alınan kararları desteklerini ifade eden Kabaklı, "Tek devlet ve millet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teröre karşı duruşumuz herkes tarafından kabul edilmiştir. Türkiye, güvenli bölgeyi kontrol edecek, teröristler 120 saat içerisinde bölgeyi terk edecektir. Ne ABD'ye ne de başka ülkeye güvenimiz yoktur. 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz' dedik ve yaptık. Bu aziz millet sonuna kadar devletinin yanında olacaktır." diye konuştu.

Kan bağışıyla destek

Yayladağı ilçesinde, Türk Kızılay tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için kan bağışı noktası kuruldu.

Vatandaşlar buraya gelerek kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Hatay Kan Bağış Müdürü Doktor Sinan Atmaca, Hükümet Konağı önündeki etkinlikte, kan bağışının önemine değindi.

Vatandaşlar tarafından yoğun talep gördüklerini dile getiren Atmaca, 220 ünite kan bağışı toplandığını belirtti.

Etkinliğe Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz da destek verdi.

Kaynak: AA