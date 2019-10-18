18.10.2019 17:58

Kayseri'nin Hacılar ilçesi, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıylayla Türk bayrakları ile donatıldı.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla başlatılan "Her Evde Ay Yıldız Kampanyası" kapsamında, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve meclis üyeleri, vatandaşlara bin 500 Türk bayrağı dağıttı.

Bayrak dağıtımının ardından açıklamada bulunan Özdoğan, vatandaşın bayrak aşkını, devlet saygısını, devlete olan bağlılıklarını, bayrağa ve ezana olan düşkünlüklerini bir kere daha müşahede ettiklerini belirterek, "Bu açıdan da Hacılar olarak ayrı bir gurur, ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah yarın Başkomutanımızın, Cumhurbaşkanımızın Cumhuriyet Meydanında saat 15.00'te gerçekleştireceği mitinge tüm ilçe halkımızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Türk bayrakları ile donatıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, meclis üyeleri ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda esnaflara ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Palancıoğlu, belediye olarak parti gözetmeksizin bütün meclis üyeleri ile birlikte esnafa Türk bayrağı dağıttıklarını ifade etti.

Tüm siyasi partilere teşekkür eden Palancıoğlu, milletin tek ve ortak değeri olan bayrak, vatan ve toprak üzerine bir araya geldiklerini vurguladı.

Minik yüreklerden Mehmetçik için kermes

Melikgazi ilçesinde bulunan Keykubat Şehit Ömer Aktaş İlkokulu öğrencileri tarafından Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere destek amacıyla kermes düzenlendi.

Okul Müdürü Arif Albayrak öncülüğünde düzenlenen kermeste çocuklar, annelerinin evlerinde ve okul bahçesinde yaptıkları çeşitli yiyecekleri, Suriye'de operasyonda görev yapan Mehmetçik'e destek olmak amacıyla satışa sundu.

Öğrenciler harçlıklarıyla kermesten yiyecek alarak Mehmetçik'e destek oldu.



Kermesten elde edilen gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

Kaynak: AA