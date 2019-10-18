18.10.2019 17:26

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Eğitim Bir-Sen Dörtyol Temsilciliği öncülüğünde Nursan Camisi önünde cuma namazı sonrası bir araya gelen 15 STK temsilcisi, ortak basın açıklaması yaparak Mehmetçik için dua etti.

Eğitim Bir-Sen Dörtyol Temsilcisi Mehmet Bülent Ertaç, grup adına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında bir terör devleti kurulmasına asla müsaade edilmeyeceğini dile getirdi.

Harekatı desteklediklerini belirten Ertaç, "Zafer, inşallah şanlı ordumuzun ve dolayısıyla mazlumların olacaktır." dedi.

Açıklama sonrası Mehmetçik için dualar edildi.

Öte yandan, merkez Antakya ilçesindeki caddelere de Türk bayraklarının asıldığı görüldü.

Kaynak: AA