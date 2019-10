18.10.2019 15:54

Çay Belediye Meclisi, olağanüstü toplanarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye binası önünde Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ortak bildiriyi okuyarak harekata ve orduya destek verdiklerini söyledi.

Her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp birlik ve beraberlik içerisinde kenetlendiklerini dile getiren Atlı, "Söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkemizi ve milletimizi tehdit eden her türlü unsuru yok edebilecek güce sahiptir. Çay halkımız her zaman olduğu gibi bugünde devletinin, milletinin ve tarihe adını altın harflerle yazdıran kahraman ordumuzun yanındadır." dedi.

Açıklamanın ardından meclis üyeleri, Mehmetçiğe "asker selamı" vererek bir günlük oturum ücretlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Kaynak: AA