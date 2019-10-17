17.10.2019 16:54

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Belediye Meclisi üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Adilcevaz Belediye meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla olağanüstü toplandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıya, Belediye Meclisi Başkan Vekili Cemil Günay ile tüm üyeler katıldı.

Toplantıda konuşan Günay, oy birliğiyle Barış Pınarı Harekatı'na destek verme kararı aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde daha önce yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütlerine büyük darbe vuran Mehmetçik'in Barış Pınarı Harekatında da muzaffer olacağına inandıklarını belirten Günay, şöyle konuştu:

"Türkiye güçlü bir ülkedir. Tarih boyunca hiçbir zaman başka ülkelerin ve güçlerin boyunduruğuna girmedi ve bundan sonrada girmeyecektir. Her zaman düşmanın oyunlarını bozmasını bilen büyük Türk milleti, bugün de kendisine karşı sergilenen oyunları bozmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı'nı belediye meclisi olarak destekliyor, ülkemizin ve kahraman Mehmetçik'in yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimiz, ülkemizin bekasıdır."

Kaynak: AA