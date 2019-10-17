Barış Pınarı Harekatı'na destek

17.10.2019 16:48

Adana'nın Kozan ilçesinde, belediye meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na asker selamı vererek destek verdi.

Belediye Meclisi Başkan Kazım Özgan başkanlığında olağanüstü toplandı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, yaptığı konuşmada, tarih boyunca kazandığı zaferlerle şanına şan katan ordunun, Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusunu da terörden temizleyerek, bölgeye barış, huzur ve istikrar getireceğini kaydetti.

Türk milletinin tek yürek ordusunun ve Mehmetçik'in yanında olduğunu dile getiren Özgan, "Ülkemize karşı yapılan her türlü kirli planlar kahraman Türk ordumuzun mücadelesi ile bir kez daha bertaraf edilecektir. Ülkemizin bekası, şehitlerimizin kanı, mazlumların ve masumların feryadı için Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Allah kahraman Mehmetçiğimizin her daim yanında olsun, ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.

Fetih suresi Konuşmaların ardından Barış Pınarı Harekatı ortak bildirisi meclis üyesi Hazım Dağlı tarafından okunarak oy birliği ile kabul edildi. Oylamanın ardından fetih suresi okunup dualar edildi. Meclis üyeleri asker selamı vererek harekata destek verdi.

Kaynak: AA