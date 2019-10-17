17.10.2019 15:20

Babaeski'de oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı toplantı salonunda biraraya gelen STK temsilcileri Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan ve Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

STK'lar adına Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sebahattin Öner, yaptığı açıklamada, hem ülkenin sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de bölge ülkeler için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak amacıyla harekatın başlatıldığını söyledi.

Türk ordusunun bölgeyi terör örgütlerinden temizleyip, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtaracağını ifade eden Öner, şunları kaydetti:

"Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir."

Kaynak: AA