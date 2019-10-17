17.10.2019 14:26

Kayseri'deki çeşitli kuruluşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Altınoluk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve 7 bin 500 metrekare alanı bulunan etkinlik parkını yerinde inceledi.

Palancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de toplu açılışını yapacak alanlardan biri olan bu yere "Barış Pınarı Etkinlik Parkı" ismini verdiklerini söyledi.

Etkinlik alanı hakkında bilgi veren Palancıoğlu şunları kaydetti:

"Altınoluk Mahallesi'nde bulunan Nasrullahzade Camisi ve buradaki büyük bir alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Burada yaklaşık 11 bin metrekarelik alanda hem camimizin peyzajını düzenledik hem de yürüyüş pisti ve bisiklet parkurunu yaptık. Koşu ve yürüyüş sonrası aileler çocukları ile bu çayır üzerinde piknik yapıp, hoşça vakit geçirebilecek. Alanda çeşitli etkinlik ve faaliyetler düzenleyeceğiz. Bizler belediyeler olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek oluyoruz. Bu parkımız bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Biz de belediye olarak Cumhurbaşkanımızın ziyaretine has bu parkımıza Barış Pınarı Etkinlik Parkı adını veriyoruz. Meclis üyelerimizin ortak kararı ile parkımıza bu ismi verdik."

Yahyalı Belediye Meclisinden ortak bildiri

Yahyalı Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için hazırlanan bildiriyi kabul etti.

Belediyeden yapılan yazlı açıklamada, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında toplanan belediye meclisi, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Saadet Partisi grubu Barış Pınarı Harekatı'na ortak bildiri ile destek verdi.

Meclis Üyesi Meral Koşar tarafından okunan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Bu çerçevede, Yahyalı Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakıyetler diliyoruz."

Ulaşım AŞ'den Mehmetçik'e dua

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım AŞ, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na dua ederek destek verdi.

Belediyeden yapılan yazlı açıklamada, Ulaşım AŞ personeli mesaiye başlamadan önce asker selamı vererek, İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasını okudu.

Personel, daha sonra Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere dua ederek, işbaşı yaptı.

Kaynak: AA