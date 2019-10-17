17.10.2019 11:32

Van'ın Çatak Belediye meclisi üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye meclis salonunda yapılan ekim ayı gündemine ilişkin görüşmelerinden sonra Belediye Meclis Başkan Vekili Tuncer Bozdemir, meclis üyeleri adına açıklama yaptı.

Bozdemir, yaptığı açıklamada, ülkenin ve kahraman Mehmetçik'in her zaman yanında olduklarını belirterek, "Her türlü siyasi görüşü bir kenara bırakarak beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyorum. Fedakar askerlerimize muvaffakiyet diliyoruz." dedi.

Bu arada, Bozdemir'in açıklaması sırasında HDP'li meclis üyelerinin salondan ayrıldığı görüldü.

Kaynak: AA