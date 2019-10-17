17.10.2019 11:02

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek toplantısı düzelendi.

Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçe genelinde yapılabilecek desteğin belirlenmesi konusunda ilgililerle fikir alışverişinde bulundu.

Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Dalak, "Devletimiz çok güçlü ve büyük bir devlettir. Harekat titizlikle, sivil ve masumlara zarar verilmeden yapılmaktadır. Bu da devletimizin ne kadar büyük bir devlet, milletimizin ve ordumuzun ne kadar necip olduğunun delilidir." dedi.

Dalak, siyasi görüş ayrılıklarının, kırgınlık ve dargınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçeride ve dışarıda art niyet besleyerek birlik ve beraberliğimize kastetmek isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz. Necip milletimiz ve kahraman askerlerimiz her zaman hak ve hakkaniyetten yana olmuş ve olmaya devam edecektir. Şu an Suriye'de vatanımız ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak, ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışan terör koridorunu yok etmek için canını ortaya koyarak mücadele eden kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum."

Toplantıya, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ferhat Akçay, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen ve bazı siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Kaynak: AA