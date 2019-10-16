16.10.2019 16:38

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi üyeleri (İGM) olağanüstü toplanarak, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İGM toplantı salonundaki destek açıklamasına AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti ve BBP, gruplarının meclis üyelerinin tamamı katıldı.

İGM Başkanı Burhanettin Çoban, meclisin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na tam destek vermek için olağanüstü toplandığını söyledi.

Destek açıklamasına 18 ilçeden 50 İGM üyesinin katıldığını dile getiren Çoban, "Bizler şuanda siyasi görüşlerimizi, farklılıklarımızı bir kenara bıraktık. Konu Türkiye, TSK ve teröre karşı ortak bir harekat olunca hepimiz görüşlerimizi bir tarafa bıraktık. TSK'mız Barış Pınarı Harekatı'yla Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için büyük bir kahramanlık örneği sergiliyor. İşte bizde ülkemizin yanında olduğumuzu TSK'nın yanında olduğumuzu bildirmek amacıyla bir araya geldik." dedi.

Siyasi partiler adına ortak açıklamayı yapan MHP'li Meclis Üyesi Ahmet Zeki Ertürk de Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye için bir tercih değil, zorunluluk olduğunu söyledi.

Hakekat'ın bölgeye huzur ve güvenlik için yapıldığını dile getiren Ertürk,"Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir." diye konuştu.

Ertürk, "Bu çerçevede, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Üyeleri olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, kahraman ve fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından meclis üyeleri, hep birlikte Mehmetçiğe "asker selamı" gönderdi.

Kaynak: AA