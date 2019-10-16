16.10.2019 15:44

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için Ilgın oda, borsa, baro ve sivil toplum kuruluşları Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Ilgın Ticaret Odası'nda oda, borsa ve baro başkanlarının katılımıyla ortak bir basın açıklaması yapıldı.

Açıklama metnini okuyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Özlen, ülkenin özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kaldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır.

Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir.



Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur.

Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır.

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun.

Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun."

Toplantıya, Ilgın Ticaret Odası, Ilgın Ticaret Borsası, Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ilgın Şoförler Otomobilciler Esnaf Odası, Ilgın Ziraat Odası, Konya Barosu Ilgın Temsilciliği, Şeker-iş Sendikası Ilgın Şubesi, Maden İş Sendikası Konya ve Havalisi Şubesi, Kamu-Sen Ilgın Temsilciliği, Eğitim Bir-Sen ve Eğitim Sen sendikalarının Ilgın temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA