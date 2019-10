16.10.2019 15:08

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için Selçuklu, Meram ve Karatay Belediye meclisleri özel gündem çağrısıyla olağanüstü toplandı.

Selçuk Belediyesi meclis salonunda meclis üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleşen özel gündem toplantısında ortak bildiri hazırlandı.

Bildiri meclis üyelerinin tamamının oyuyla kabul edilirken, Suriye'de görev yapan askerlerin muzafferiyeti için topluca dua edildi.

Hazırlanan bildirinin Selçuklu Belediye Meclisi üyeleri AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti temsilcilerinin ortak teklifiyle hazırlandığını aktaran Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, millet olarak her zaman bir ve beraber olduklarını vurguladı.

Bu ülkeyi bölmeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyleyen Pekyatırmacı, "Sınırlarımızın ötesinde de olsa ülkemizi, devletimizi ve milletimizi tehdit eden bir unsur varsa bunu yok etmek için her zaman gücümüz vardır, her zaman muktediriz. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. Devletimizin milletimizin gücü her türlü zorluğun üstesinden gelmeye yeter." dedi.

Meram Belediye Meclisi'nin destek bildirisi

Meram Belediye Meclisi, Mehmetçiğe destek vermek amacıyla olağanüstü toplanarak bir bildiri yayımladı.

Oy birliği ile kabul edilen bildiride, şehit olan askerler için başsağlığı dilerken, yaralılar içinde acil şifa temennisinde bulunuldu.

Bildiride, "Barış Pınarı Harekatı, bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir." görüşlerine yer verildi.

"Her zaman göreve hazırız"

Karatay Belediye Meclisi de Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisi yayımladı.

Belediye Başkanvekili Şaban Önal tarafından okunan bildiride, Türkiye'nin, Suriye ile Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istediği vurgulandı.

Önal, "İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyor, kahraman askerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Konya'mız vatanının, milletinin, devletinin ve kahraman Mehmetçiğin her zaman yanındadır. Ne zaman üzerimize bir vazife düşse her zaman göreve hazırız. Allah yar ve yardımcımız olsun." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA