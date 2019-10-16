Barış Pınarı Harekatı'na destek

16.10.2019 13:26

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesine bağlı iş yerlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekat'ında başarılı olması için Fetih Suresi okunuyor ve dua ediliyor.

Şube Başkanı Serhat Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, iş yerlerini ellerinden geldiğince ziyaret ettiklerini ve Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı olması için Fetih Suresi'ni okuduklarını belirtti.

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında da Mehmetçik için Fetih Suresi okuyarak destek olduklarını anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Şimdi de yine kahraman Türk askerlerimiz için Barış Pınarı Harekatı'na katılanlar ve şehitlerimiz için yine Fetih Suresi'ni okuyarak, dua ediyoruz. Türk devleti, milleti ve kurumlarıyla yine bir bütün halinde terörle mücadele için tek yürek oldu. Operasyonun başarıyla sonuçlanmasını Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası olarak bekliyor ve sonuna kadar bu harekatı destekliyoruz. Operasyona katılan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Milletimizin duaları, Barış Pınarı Harekatı'na katılan evlatlarımızla ve terörizmle mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizle beraberdir. Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimizin sağlık ve güvenlik içerisinde ülkemize dönmeleri en büyük arzumuzdur. Bu nedenle de bizler devletimizin başarılı olması için iş yerlerimizde Fetih Suresi'ni okuyarak şanlı ordumuza dualar ediyoruz."

Kaynak: AA