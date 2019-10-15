Barış Pınarı Harekatı'na destek

15.10.2019 09:58

Beyşehir ilçesinde, üniversite öğrencileri kaldıkları devlet yurdunda yaptığı dualarla Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere destek verdi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül, yaptığı açıklamada, Ali Akkanat Kampüsü'ndeki yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin barındığı Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürlüğü'ne ait yurt binalarının Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla Türk bayraklarıyla donatıldığını söyledi.

Songül, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı harekatın Suriye sınırında tüm hızıyla ve kahraman Mehmetçiğin yazdığı destanla devam ettiğini ifade ederek, "Yurt Müdürlüğü olarak bizler ve yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz de harekatta görev alan Mehmetçiğimizin yanında olduğunu göstermek amacıyla binalarımızı Türk bayraklarıyla donattık. Kahraman ordumuzun yanında ve emrinde olduğumuzu belirten afişler astık. Öğrencilerimizle birlikte yurdumuzda, zafer ve başarıların şanlı ordumuzun yanında olması için dualar ettik." dedi.

Kaynak: AA