11.10.2019 15:14

Tunceli ve Ardahan AK Parti İl Başkanları Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla açıklamada bulundu.

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, yıllardır tarih yazan Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı'nda bir kez daha tarih yazacağını ve mazlumlara rehber olarak güçlü bir geleceğe adım atacağını belirtti.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte YPG/PKK'lı teröristler ve terör sevicilerin algı operasyonu oluşturup Türk askerlerinin sivilleri hedef aldığı yalanını ortaya attığını ifade eden Tek, şunları kaydetti:

"Tunceli'den AK Parti İl Başkanı olarak değil, Tuncelili bir vatandaş olarak sesleniyorum. Şanlı ordumuz her daim milletin yanındadır, millette ordusunun yanındadır. Sivilleri katleden PKK/YPG'li teröristlerdir. Tunceli-Erzincan kara yolunda Necmettin öğretmeni, Nupelda ve Ayaz kardeşlerimizi şehit eden PKK terör örgütüdür. Sivilleri tehdit edip, yolları kesip yöre halkının huzurunu bozan, üzerinde korku kültürü oluşturan bu alçaklardır. Şimdi kalkıp sivilleri hedef alıyorlar diyorlar. HDP Milletvekillerinde bu rüzgara kapılıp paylaşımlar yapmışlar. Bizden utanmıyorsanız. Nupelda ve Ayaz kardeşimizin annesinden, babasında utanın. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelerden utanın. Açık ve net şekilde bu algınız maya tutmayacak. Yarattığınız bu algının hamuru bozuk, ellerinizde yöre halkımızın kanı var. Şanlı ordumuza Tunceli'den selam ve dualar yolluyor ve muvaffakıyetler diliyoruz."

Ardahan

AK Parti Ardahan İl Başkanı Aydın da yaptığı yazılı açıklamada, harekatın terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin teröre karşı politikalarında en başından beri samimi ve kararlı olduğunu aktaran Aydın, "Türkiye'ye karşı gelecek herhangi bir terörist saldırının önlenmesi için bu bölgenin bütün terör örgütlerinden temizlenmesini kendi milli güvenliğimiz bakımından öncelikli hedeflerimizden birisi olarak kabul ediyoruz. Bizim için önemli meselelerden birisi de o bölgenin yeniden Suriyeli vatandaşlar için güvenli bölge haline getirilmesidir. Bu harekat ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız." diye konuştu.

Kimin ne mesaj verdiğine, kimlerin ne hesabı olduğuna bakmadıklarını anlatan Aydın, amaçlarını komşudaki yangını söndürmek sözlerine ekledi.

Kaynak: AA