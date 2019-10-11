11.10.2019 14:36

Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'te, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.

Malatya'da cuma namazının ardından Soykan Meydanı'nda toplanan 33 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama okuyan Mehmet Sağdıç, Barış Pınarı Harekatı ile terör kuşağının barış ve güvenlik kuşağına çeviren adımlar atıldığını söyledi. Sağdıç, harekata destek verdiklerini belirterek hayırlar getirmesini diledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten de ülkenin birliğine ve beraberliğine göz dikmiş olan hain terör örgütü YPG/PKK'yı sınırlardan temizlemek bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla harekatın gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ülke üzerinde karanlık emelleri olan tüm kan emicilere seslendiklerini dile getiren Pilten, "Bu devlet var oldukça bu millet size fırsat vermeyecektir. Sizleri kendi kanınızda boğacaktır. Allah'a şükür milletimiz ve devletimiz bu kudrete ve güce fazlasıyla sahiptir." dedi.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ise yazılı açıklamasında, Türkiye'nin güney sınırını tehdit eden terör örgütlerine karşı başlatılan harekata iş dünyası olarak tam destek verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör oluşumlarına karşı kararlılığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini hatırlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Ülkemize ve milletimize yönelik oynanan oyunların bozulması, bölgeye barış, huzur ve güvenin getirilmesini hedefleyen Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasını diliyorum. Barış Pınarı Harekatı, terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf etmek için Türk ordusu tarafından atılmış stratejik bir adımdır. Harekata katılan askerlerimizin bölgede yuvalanan terör odaklarını temizleyerek ülke güvenliğimize katkı sağlamaları elbette Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve bölge barışı için büyük önem taşımaktadır. Tarihin her döneminde kendi sınırlarının çok ötesinde sorumluklar üstlenmiş bir milletiz. Gönül coğrafyası geniş, mazlumların umudu olan Türkiye var. Sınırlarımızda terör oluşumlarına ve gruplarına karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir.

Kahraman Mehmetçik'imizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz. İş dünyası olarak, dualarımızla ve tüm kalbimizle devletimizin ve askerimizin yanındayız. Rabb'im bu kutlu yolda ordumuzu muzaffer kılsın."

KSÜ'den harekata destek

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden (KSÜ) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları gereği güvenliğini sağlamak, tüm bölge halkını terörün pençesinde kurtarmak ve Suriyeli misafirlerin güvenle kendi topraklarına dönmelerini temin etmek amacıyla harekatı başlattığı aktarıldı.

TSK'nin Suriye Milli Ordusu'yla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı harekatı başlattığı vurgulanan açıklamada, "Haklı davamızın bir gereği olan bu harekatta kahraman Mehmetçik'imize başarılar diliyor, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak dualarımızla açık desteğimizi belirtiyoruz. Allah milletimizin, devletimizin ve ordumuzun yar ve yardımcısı olsun." ifadelerine yer verildi.

MHP Kilis il Başkanlığından harekata destek

MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil de ülkücü hareketin Türk Devleti'nin yanında olduğunu hatırlatarak Barış Pınarı Harekatı'nda ilişkin duruş ve tavırlarının net olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 30 bin tır silah ve binlerce terörist ile Türk Devleti'ni tehdit etmek için terör koridoru kurmak isteyenlere karşı Türk Devleti'nin ayakta ve tek yürek olduğuna dikkati çeken Mısırlıgil, "Hilal'in gölgesi altında toplanan yürekler, muazzam irade ve muhteşem bir inanca sahiptir. Tavrımız ve duruşumuz Cumhur İttifakı'dır. Milli ruh, milli irade, Milliyetçi Türkiye içindir. Türk Ordusu'nun kudreti ve Türk Devleti'nin feraseti karşısında "Ne işimiz var orada" diyenlere karşı 'kızıl elma' haykırışı gökleri delmektedir." ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesinden kan bağışı

SANKO Üniversitesi Senatosu tarafından alınan karar gereği Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi görüyor.

Türk Kızılayı tarafından desteklenen kan bağışı kampanyasında SANKO Üniversitesi ve Sani Konukoğlu Araştırma ve Uygulama Hastanesi yöneticileri, akademik ve idari kadrosu ile öğrencilerin yanı sıra halktan da bağış alındı.

Gün boyu süren kampanyaya SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Lisans Üstü eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci de kan bağışlayarak katkıda bulundu.

Kampanya devam edecek.

Kaynak: AA