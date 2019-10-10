10.10.2019 15:51

Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Vekili ve Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) Başkanı Ömer Faruk Sakarya, Adana Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Nihat Sözütek, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Ömer Faruk Sakarya, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın barış koridorunun oluşturulması ve Türkiye'nin bekası için önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bu harekatla terör koridorunu yok edip, barış koridorunu tesis etmeyi hedeflediğini ifade eden Sakarya, şunları belirtti:

"Teröre, teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ülkemizin sınırlarını terör odaklarından temizleyen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edilmesi, akabinde barış koridoru oluşturularak, bölgemize huzur ve barış getirilmesi açısından başlatılan Barış Pınarı Harekatını önemsiyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Teröre karşı başlatılan bu operasyonlar, ülkemizin bekası açısından son derece önemlidir. Bu yılın başlarında ülkemizin sınırlarını teröristlerden temizlemek için Zeytin Dalı Operasyonu'nu başlatan, dünyaca bilinen ve korku duyulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı ile bölgemizde barış koridoru oluşturacaktır. Allah Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan, şanlı ordumuzun mensuplarını korusun, muzaffer eylesin."

Adana ESOB Başkanı Nihat Sözütek de Barış Pınarı Harekatı'nın bölgeye huzur, güven ve istikrarı getireceğini kaydetti.

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Sözütek, şöyle devam etti:

"Millet olarak terörün her türlüsüne karşıyız. Terörle mücadele kapsamında atılacak her adımı desteklemek bizim için milli bir sorumluluktur. Ülkemize ve milletimize yönelik oynanan oyunların bozulması, bölgeye barış, huzur ve güvenin getirilmesini hedefleyen Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasını diliyorum. Gün bir olma, birlik olma günüdür. Harekatın sadece ülkemizin güvenliği için değil, bölge ve dünya barışına da önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Sözütek, ülkenin bekası, vatanın bölünmez bütünlüğü ve sınırların güvenliği için gece gündüz demeden canı pahasına görevinin başında olan Mehmetçiğin yayında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA