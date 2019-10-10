10.10.2019 14:12

MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İl Başkanı Kocacan, partisinin il binasında haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, MHP'nin Barış Pınarı Harekatı'nı yürekten desteklediğini ve operasyonun arkasında olduğunu söyledi.

Suriye'nin kuzeyine beklenen ilk hamlenin yapıldığını dile getiren Kocacan, şöyle konuştu:

"Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı siyaset ve kahramanca ruh devreye girmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eş güdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir. Barış Pınarı Harekatı'yla bekası ile milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır."

MHP'nin harekatının yanında olduğunu aktaran Kocacan, "Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir. Barış Pınar Harekatı'na katılan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) her bir ferdini gönülden kutluyor, üstün başarılar diliyorum. Türkiye'nin ve Türk milletinin Cenab-ı Allah yardımcısı olsun. Gazamız mübarek, geleceğimiz müstesna, zaferimiz muhkem ve mutlak olsun." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Kocacan'ın yanı sıra, MHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Fahri Fevzi Kartal, İl Başkan Yardımcıları Beytullah Bostancı, Mustafa Gün ve partililer katıldı.

Kaynak: AA