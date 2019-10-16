Barış Pınarı Harekatı'na 81 ilin oda ve borsalarından destek açıklaması (1)

16.10.2019 10:41

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın oda ve borsalar adına açıklama yapması ANKARA - 81 ilin oda ve borsaları, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla aynı anda ortak açıklama yaptı. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın açıklama yaptığı toplantıya, sendika ve meslek kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA