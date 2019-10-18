Barış Pınarı Harekatı'na 100 sivil toplum kuruluşundan destek

Barış Pınarı Harekatı'na 100 sivil toplum kuruluşundan destek

18.10.2019 16:09
Barış Pınarı Harekatı'na 100 sivil toplum kuruluşundan destek
Kaynak: DHA
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