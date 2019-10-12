Barış Pınarı Harekatı: Milli Suriye Ordusu stratejik M4 kara yoluna ulaştı

12.10.2019 10:21

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğiyle ilerleyen Milli Suriye Ordusu (MSO) askerleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, YPG kontrolündeki Menbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan stratejik M4 karayoluna ulaştı.



MSO birlikleri, Harekat'ın 4. gününde operasyonun en stratejik hedeflerinden biri olan M4 karayoluna ulaştığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle