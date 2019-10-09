Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı

Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısından görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

09.10.2019 23:09

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısından görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Kaynak: AA
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