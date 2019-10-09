Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısından görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.
09.10.2019 23:09
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısından görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.
Kaynak: AA