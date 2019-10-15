Barış Pınarı Harekâtı karşıtı paylaşıma adli kontrol

15.10.2019 16:46

Samsun'da sosyal paylaşım sitelerinde Barış Pınarı Harekatı karşıtı paylaşım yaptıkları iddia edilen 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin huzur ve barışı sağlama amacıyla ülkenin güneyinde tesis edilmeye çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Samsun'da sosyal medyada harekat karşıtı paylaşım yaptıkları iddia edilen 5 kişi, Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan K.B., V.Ü., AA., H.Y. ve H.P. Samsun Adliyesine sevk edildi.



Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA