Barış Pınarı Harekatı - İtalyan basınında Türkiye-ABD anlaşması: 'Kazanan Erdoğan oldu'

18.10.2019 11:48

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi, İtalyan gazetelerinin baş sayfalarında yer aldı. İtalyan basını, anlaşma Washington'ın başarısı olsa da kazananın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu görüşüne yer verdi.

La Repubblica gazetesi haberi manşetten "Kirli savaş. Ölmemek için 120 saat" başlığıyla verdi. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye görevine giden Amerikalı iki Mike'ın (Pence ve Pompeo) başarısı. Sultan'ı ateşkese ikna ettiler. (Türkiye) Dışişleri Bakanı ise "Yalnızca bir mola" dedi. Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Erdoğan'la vardığı anlaşma, Ankara'ya ayak bastıklarında düşünülmesi imkansız görünüyordu. Gerçek kazanansa Türk Cumhurbaşkanı oldu: Suriye'nin kuzeyinde 32 km derinliğinde bir güvenli şerit elde etti."

La Stampa gazetesi de manşetten verdiği haberde "Erdoğan ABD'ye istediğini verdi: Ateşkes" başlığını kullandı.

Gazete, "Türkiye'nin zafer şarkısı söylediğini" ancak tüm hedeflerine ulaşamadığını yazdı. Haberde, "Beyaz Saray'ın iki nedenle harekete geçmek zorunda kaldığı" belirtildi. Bu nedenler, "Rusya ve İran'ın çıkarlarına yarayacak bir bölgesel savaş riski" ve ABD'de Cumhuriyetçiler ile bazı dini liderlerin Trump'a karşı eleştirileri olarak sıralandı.

La Stampa'daki bir yorum yazısında da, anlaşma öncesinde Ankara ve Washington'ın "Suriye-Kürt krizinin iki büyük kaybedeni olma riski" taşıdıkları belirtildi.

'Türkiye için zafer'

Il Manifesto gazetesi ise varılan anlaşmayla oluşturulması planlanan güvenli bölgede halen Suriye ordusunun yer aldığına dikkat çekti.

Gazete, "9 günlük baskın, yerlerinden edilen 300 bin kişi ve 218 sivil ölümü sonrası" Erdoğan'ın istediğini elde ettiğini ancak "Suriye ve Rus askerleriyle dolu olarak" elde ettiğini yazdı. Haberde "Şimdi Moskova ve Şam'ın tepkisi bekleniyor" denildi.

Corriere della Sera gazetesi haberi "Trump Erdoğan'dan Suriye'de ateşkes elde etti" başlığıyla verdi. Gazete, "ateşkesin Türkiye için zafer" olduğunu da yazdı.

Il Giornale gazetesi ise Suriye krizinin Ankara ve Washington arasında son günlerde gerginliğe yol açtığını hatırlatarak bu anlaşmayla iki tarafın da "rahat nefes aldığını" belirtti.

İtalya Başbakanı'nın Erdoğan'la 'gergin' görüşmesi

İtalyan gazeteleri ayrıca, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yaptığını da hatırlattı. Haberlere göre İtalyan Başbakanlık kaynakları, bir saatten uzun süren görüşmede "gergin anlar da yaşandığı" bilgisini paylaştı.

Gazeteler, Conte'nin zamanlamasını ve diplomatik girişimde bulunmasını öven yorumlara yer verdi.

La Repubblica'nın haberine göre dünkü görüşmede İtalya Başbakanı Conte Erdoğan'a "Büyük bir siyasi hata" yaptığını söyledi, Erdoğan'ın yanıtıysa "Güvenlik gerekçesiyle hareket ediyorum" şeklinde oldu.