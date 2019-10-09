Barış Pınarı Harekatı - İncirlik Üssü'nde uçuş hareketliliği (3)
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığındaki hava hareketliliğinin sürdüğü gözlendi.
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığındaki hava hareketliliğinin sürdüğü gözlendi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında da hareketlilik yaşandı.
Üste, 20.00-22.00 saatlerinde savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.