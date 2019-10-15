'Barış Pınarı Harekatı ile ilgili algı yönetimi yapılıyor'

15.10.2019 14:59

SOSYAL Medya ve Strateji Derneği (SOMES) Genel Başkanı Orhan Atak, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili sosyal medyadan kara propaganda yapıldığını söyledi. Atak, "Algı yönetimiyle ülkemiz karalanmaya çalışılmaktadır. Dezenformasyonla gerçeği perdelemeye çalışmak, ifade özgürlüğü değil bizzat ifade özgürlüğü maskesi altında ihanettir" dedi.

SOMES Genel Başkanı Atak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya üzerinden 'algı yönetimi' yapılmaya çalışıldığını belirtti. Dezenformasyon ile gerçeklerin perdelenmeye çalışıldığını kaydeden Atak, "Algı yönetimi ile ülkemiz karalanmaya çalışılmaktadır. Dezenformasyon ile gerçeği perdelemeye çalışmak, algı yönetimi ile ülkemizi hedef almak, ifade özgürlüğü değil bizzat ifade özgürlüğü maskesi altında ihanettir. Bu ihanete ortak olmamak için değersizliği ilke edinen terör örgütlerinin algı operasyonlarına karşı dikkatli olmamız gerekmektedir. Ülkeyi zaafa uğratmak, kardeşler arasını açmak, kamu otoritesini zayıflatmak, en zayıf anlarında mağdur rolünü oynayarak, illegal amaçlarına ulaşmak isteyen terör örgütlerinin tuzağına düşmemek için sosyal medyada paylaşım yapmadan, yaymadan önce düşünelim" diye konuştu.

'BİLGİYİ TEYİT ETTİREMİYORSAK PAYLAŞMAYALIM'SOMES Başkanı Atak, algı yönetimine karşı dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili şunları söyledi:

"Gündemi ve 'Barış Pınarı Harekatı'nı, son dakika bilgilerini resmi ve güvenilir hesaplar üzerinden takip edelim. Müstear isimle açılan hesaplardan servis edilen bilgilerden uzak duralım. Kamuoyunda infial uyandırma ve toplumu tahrik edici paylaşımlar genellikle teyide muhtaç bilgilerdir. Bir bilgiyi teyit ettiremiyorsak paylaşmayalım; ayrılıkçı, ırkçı ve bölücü zihniyete hizmet eden paylaşımlardan uzak duralım. Kardeşliğimizi hedef alan manipülasyon tuzağına düşmeyelim. 'Barış Pınarı Harekatı'nın amaç ve hedeflerini çarpıtmaya yönelik paylaşımları ve bu paylaşımı servis eden hesapları şikayet ederek engelleyelim. Terör, anarşizm ve ayrılıkçı paylaşımlarda bulunarak nefret suçu işleyen, kargaşa meydana getirmek, etnik ve mezhepsel gerilimleri tırmandırmak, insanları bölmek, ekonomiyi sarsmak için algı operasyonu yapan bütün hesap ve paylaşımları 'onlineislemler' adresine bildirelim. Sosyal Medya ve Strateji Derneği olarak sosyal medya uzmanlarımız ve gönüllülerimizle birlikte 'Barış Pınarı Harekatı'nda devletimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Uzmanlarımız 7 gün 24 saat sanal devriye gezerek gerekli tedbir ve önlemleri alarak ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi aktarımında bulunmaya devam edecektir."

Kaynak: DHA